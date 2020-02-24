Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı eylemlerde kan aktı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı eylemlerde kan aktı: 2 ölü - Son Dakika Dünya

Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı eylemlerde kan aktı: 2 ölü

6 saat önce

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki protestolar sırasında, bir emniyet amiri ile bir sivil hayatını kaybetti. Eylemlerde, ülkede 6 yıl yaşadığını ispatlayanlara vatandaşlık hakkı tanıyan ancak Müslümanları kapsam dışında tutan yasa protesto edildi.

Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı eylemlerde kan aktı: 2 ölü, System.String[]

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen protestolar devam ediyor.


Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi'nin kuzeydoğusunda çıkan olaylarda Emniyet Amiri Ratan Lal ile Muhammed Furkan isimli bir sivil öldü.

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Yeni Delhi, Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:27 
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