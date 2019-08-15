- Hindistan'da taş atma festivali: 100 yaralı- 10 dakikada 100 kişi yaralandı
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- Hindistan'da taş atma festivali: 100 yaralı 10 dakikada 100 kişi yaralandıYENİ DELHİ - Hindistan'ın Uttrakhand eyaletinde gerçekleştirilen taş atma festivalinde 100 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:19 Kaynak: İHA
- Hindistan
'da taş atma festivali: 100 yaralı
10 dakikada 100 kişi yaralandı
YENİ DELHİ - Hindistan'ın Uttrakhand eyaletinde gerçekleştirilen taş atma festivalinde 100 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Uttarkand eyaletindeki Champawat bölgesinin Devidhura kentinde geleneksel olarak kutlanan, taş atma festivali olarak da bilinen Bagwal Festivali kutlandı. Festival kapsamında iki gruba ayrılan katılımcıların birbirlerini taşlaması sonucu 10 dakika içinde en az 100 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Yerel halk yüzlerce kişinin izlediği esnada dökülen insan kanının kutsal olduğuna inanıyor.
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