Son Dakika Haberleri: Hindistan'da taş atma festivali: 100 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Hindistan'da taş atma festivali: 100 yaralı

4 dakika önce

Hindistan'ın Uttrakhand eyaletinde gerçekleştirilen taş atma festivalinde 100 kişi yaralandı.

Hindistan'da taş atma festivali: 100 yaralı, System.String[]
Hindistan'ın Uttrakhand eyaletinde gerçekleştirilen taş atma festivalinde 100 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttarkand eyaletindeki Champawat bölgesinin Devidhura kentinde geleneksel olarak kutlanan, taş atma festivali olarak da bilinen Bagwal Festivali kutlandı. Festival kapsamında iki gruba ayrılan katılımcıların birbirlerini taşlaması sonucu 10 dakika içinde en az 100 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yerel halk yüzlerce kişinin izlediği esnada dökülen insan kanının kutsal olduğuna inanıyor. - YENİ DELHİ
Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Terör şehidi Makbule Vural'ın kanı yerde kalmadı Güvenli Bölge kapsamında Türkiye'de bulunan ABD'li Korgeneral Twitty, Suriye sınırında incelemede bulundu Milli Savunma Bakanlığından "Güvenli Bölge görüşümüzde değişiklik yok" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 21:19:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da taş atma festivali: 100 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]