Son Dakika Haberleri: Hindistan'da taş atma festivali: 100 yaralı
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Hindistan'da taş atma festivali: 100 yaralı

1 saat önce

Hindistan'ın Uttrakhand eyaletinde gerçekleştirilen taş atma festivalinde 100 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttrakhand eyaletinde gerçekleştirilen taş atma festivalinde 100 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Uttarkand eyaletindeki Champawat bölgesinin Devidhura kentinde geleneksel olarak kutlanan, taş atma festivali olarak da bilinen Bagwal Festivali kutlandı. Festival kapsamında iki gruba ayrılan katılımcıların birbirlerini taşlaması sonucu 10 dakika içinde en az 100 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Yerel halk yüzlerce kişinin izlediği esnada dökülen insan kanının kutsal olduğuna inanıyor.
(Abid Mazhar/İHA)
Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:55 Kaynak: İHA
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