Hindistan'da tecavüz çetesinden kurtulan Türk kadın kendi ülkesinden tehdit alıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'da tecavüz çetesinden kurtulan Türk kadın kendi ülkesinden tehdit alıyor - Son Dakika Dünya

Hindistan'da tecavüz çetesinden kurtulan Türk kadın kendi ülkesinden tehdit alıyor

6 saat önce

Hindistan'da motosikletli bir çetenin saldırısına uğrayan Duygu Keskin Hatton ve eşi, sosyal medyada Türkiye'den de tehdit mesajları aldıklarını söyledi. Türkiye'ye dönüş yolunda olduklarını ifade eden Keskin, söz konusu tehditler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı

Hindistan'da tecavüz çetesinden kurtulan Türk kadın kendi ülkesinden tehdit alıyor, System.String[]

Hindistan'da motosikletli bir çetenin saldırısına uğrayan Duygu Keskin Hatton ve eşi, sosyal medyada Türkiye'den de tehdit mesajları aldıklarını söyledi. Türkiye'ye dönüş yolunda olduklarını ifade eden Keskin, söz konusu tehditler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.


euronews Türkçe'ye yaşadıklarını anlatan Duygu Keskin, "Türkiye'nin her yerinden çok olumlu mesajlar aldım. Fakat saldırıyı hak ettiğimiz, ölmemiz gerektiği, Türkiye'ye geldiğimde kendilerinin tecavüz edecekleri, kafamı taşlarla ezecekleri gibi yorumlar almaya başladık" diyor.

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Hindistan, Türkiye, Keskin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:32 
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