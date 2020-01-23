Hindistan'da tecavüz çetesinden kurtulan Türk kadın kendi ülkesinden tehdit alıyor

Hindistan'da motosikletli bir çetenin saldırısına uğrayan Duygu Keskin Hatton ve eşi, sosyal medyada Türkiye'den de tehdit mesajları aldıklarını söyledi. Türkiye'ye dönüş yolunda olduklarını ifade eden Keskin, söz konusu tehditler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladıView on euronews