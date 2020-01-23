Son Dakika › Dünya › Hindistan'da tecavüz çetesinden kurtulan Türk kadın kendi ülkesinden tehdit alıyor - Son Dakika Dünya
Hindistan'da tecavüz çetesinden kurtulan Türk kadın kendi ülkesinden tehdit alıyor
31 dakika önce
Hindistan'da motosikletli bir çetenin saldırısına uğrayan Duygu Keskin Hatton ve eşi, sosyal medyada Türkiye'den de tehdit mesajları aldıklarını söyledi.
Hindistan'da motosikletli bir çetenin saldırısına uğrayan Duygu Keskin Hatton ve eşi, sosyal medyada Türkiye'den de tehdit mesajları aldıklarını söyledi. Türkiye'ye dönüş yolunda olduklarını ifade eden Keskin, söz konusu tehditler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:39
Son Dakika ABD'den Türkiye'ye skandal çağrı: Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri durdurun Simay Barlas'ın hayranları yeni paylaşımına iltifatlar yağdırdı Simge Sağın paylaştı, takipçileri hayran kaldı: Nasıl bir güzellik bu! Ceren Özdemir'in annesinden duygulandıran paylaşım