Son Dakika Haberleri: Hindistan'da tecavüz duruşmasına giden kadın öldürüldü
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Hindistan'da tecavüz duruşmasına giden kadın öldürüldü

6 saat önce

YENİ Hindistan'da bir kadın, tecavüz duruşmasına giderken suçladığı kişiler tarafından yakılarak öldürüldü.

Hindistan'da tecavüz duruşmasına giden kadın öldürüldü, System.String[]

YENİ Hindistan'da bir kadın, tecavüz duruşmasına giderken suçladığı kişiler tarafından yakılarak öldürüldü.

Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyindeki Unnao kentinde, bir kadın mart ayında 2 erkeğe karşı açtığı tecavüz davasının soruşturmasına giderken perşembe günü bir grup erkek tarafından saldırıya uğradı.

Aralarında tecavüzle suçlanan 2 kişinin de bulunduğu saldırganlar, kadını ateşe verdi.

Vücudu yüzde 90 oranında yanan 23 yaşındaki kadın, hava ambulansıyla yerel hastaneden başkent Yeni Delhi'deki Safdarjung hastanesine nakledildi.

Kadın, dün gece geç saatlerde yaşamını yitirdi.

Polis, saldırıyla ilgili tecavüzle suçlananlar dahil 5 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Muhalefet, eyalette iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'ni (BJP) kadının güvenliğini sağlamamakla suçladı.

Uttar Pradeş'te BJP üyesi bir milletvekilini tecavüzle suçlayan bir kadın da temmuz ayı sonunda "trafik kazasında" ağır yaralanmıştı. Milletvekili, "kazada" parmağı olduğu gerekçesiyle partiden ihraç edilmişti.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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