Hindistan'da tecavüz mağdurunu sorgulayan hakime öfkeli tepkiler

Hindistan'da, tecavüz davasında, şikayetçi kadının davranışlarını sorgulayan hakim, bu yorumlarının ara karar metninden çıkarılması konusunda artan baskılarla karşı karşıya.

Geçen hafta tecavüz ile suçlanan bir sanığın kefaletle serbest bırakılmasına karar veren Karnataka Yüksek Mahkemesi yargıcı Krishna S Dixit, kararda, şikayetçi kadının beyanını "inanılması biraz zor" bulduğunu söylemişti.

Yargıç Dixit daha sonra kadının neden "gecenin 11'inde" ofisine gittiğini, neden "sanıkla içki içmeye itiraz etmediğini" ve neden sanığın "sabaha kadar kendisiyle kalmasına izin verdiğini" sorgulamış ve ardından da şu yorumu yapmıştı:

"Fiilden sonra yorgun düşüp uyuya kaldığı yolundaki açıklaması bir Hint kadınına yakışmıyor. 'Kirletilen' kadınlarımız böyle davranamaz."

Yargıcın tutanaklara geçen ve ara karar metninde yer alan bu sözleri öfkeli tepkilere yol açtı.

Öfkeli protestocular yargıca, tecavüze uğrayan bir kişinin nasıl davranması gerektiğine ilişkin bir rehber, ya da "yönetmelik" bulunup bulunmadığını sordular.