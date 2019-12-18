Hindistan'da tecavüz mahkumunun temyiz talebine ret - Son Dakika

YENİ Hindistan'da 2012'de 23 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisine tecavüzden idam cezasına çarptırılan hükümlünün temyiz başvurusu reddedildi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, o dönem ülkeyi ayağa kaldıran Yeni Delhi'de yaşanan olayda, genç kıza otobüste tecavüz eden, demir çubukla iç organlarına zarar veren 4 kişiden biri Akshay Kumar Singh'in ay başında yaptığı temyiz başvurusunu reddetti.

Yeni Delhi Yüksek Mahkemesi 2017'de özel yetkili mahkemenin 4 kişiye verdiği idam cezasını onamıştı. Singh hariç diğer 3 kişi idam cezasının ömür boyu hapse çevrilmesi için Hindistan Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, 3 kişinin ceza indirimi talebini geçen yıl reddetmişti.

Ülke kamuoyu ayağa kalkmıştı

Tecavüz kurbanı genç kız da olaydan iki hafta sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Genç kızın ölümü ülkede büyük öfke uyandırmış ve cinsel saldırılara cezaların arttırılması için çok sayıda protesto düzenlenmişti.

Ülke gündeminden haftalarca düşmeyen olayın akabinde hükümet, cinsel suçlara verilen cezaları ağırlaştırmıştı.

Hindistan'ın resmi kaynaklarına göre, 2016'da 2 bini 12 yaşından küçük 38 bin 947 kadın ve genç kız tecavüze uğradı.