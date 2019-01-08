Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Tek Gözlü Buzağı Şaşkınlığa Yol Açtı

Hindistan'da Tek Gözlü Buzağı Şaşkınlığa Yol Açtı

1 saat önce

Hindistan'da doğduğu ve halk tarafından kutsal olarak kabul edildiği iddia edilen tek gözlü buzağının görüntüsü sosyal medyada şaşkınlığa yol açtı.

Hindistan'da Tek Gözlü Buzağı Şaşkınlığa Yol Açtı, System.String[]
Hindistan'da doğduğu ve halk tarafından kutsal olarak kabul edildiği iddia edilen tek gözlü buzağının görüntüsü sosyal medyada şaşkınlığa yol açtı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Bardhaman kentinde doğduğu ve yerel halk tarafından tek gözlü olması sebebi ile kutsal olarak kabul edildiği iddia edilen buzağıya ait görüntü sosyal medyada şaşkınlığa yol açtı. Hayvanın ağız kısmında da bazı problemlerin olduğu görülen videoda konuşan sahibi ise "O doğduğundan beri insanlar onu görmek için evime doluşuyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı kullanıcılar bunun iki göz yerine tek göz oluşmasıyla doğuş anomalisi olarak bilinen Cyclopia hastalığı olduğunu belirtti. - YENİ DELHİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:56 Kaynak: İHA

Hindistan, Güncel
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