Hindistan'da Tekne Alabora Oldu
33 dakika önce
Hindistan'da Karnataka eyaletine bağlı Karwar şehri yakınlarında bir teknenin alabora olması sonucu 8 kişi boğularak öldü, 1 kişi kayboldu.
Hindistan
'da Karnataka eyaletine bağlı Karwar şehri yakınlarında bir teknenin alabora olması sonucu 8 kişi boğularak öldü, 1 kişi kayboldu.
Emniyet yetkilisi Patil Vinayak, dini bir festivalden evlerine dönen kişileri taşıyan teknenin, Karwar kenti yakınlarındaki Kali Nehrinde alabora olması sonucu 17 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Hindistan Donanması Sözcüsü D.K. Sharma da 8 kişinin cesedinin nehirden çıkarıldığını ve kayıp olan 1 kişiyi aramak için sahil güvenlik görevlileri ile bir küçük uçağın bölgeye sevk edildiğini belirtti.
Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, ülkede çok sayıda teknenin kapasitesinden fazla yolcu taşıması ya da gerekli güvenlik güvenlik önlemlerini almadan sefer yapması sonucu bu tür kazalara sık rastlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:50 Kaynak: AA
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