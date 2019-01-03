Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Tekne Alabora Oldu: 9 Ölü

Hindistan'da Tekne Alabora Oldu: 9 Ölü

1 saat önce

Hindistan'ın Odişa eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Tekne Alabora Oldu: 9 Ölü, System.String[]
Hindistan'ın Odişa eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan habere göre, Odişa eyaleti Başbakanı Naveen Patnaik, Kendrapara bölgesinde Mahanadi Nehri'nde çoğu çocuk çok sayıda kişiyi taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin kaybolduğunu belirtti.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğunu ifade eden Patnaik, kurbanların ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu.

Teknenin kapasitesinden fazla yolcu taşıdığını belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:19 Kaynak: AA

Hindistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükköyspor Taraftarı Muhammed Yücel'in Öldürülmesiyle İlgili 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi 200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi

Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:53:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Tekne Alabora Oldu: 9 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]