Hindistan'da tekne batması sonucu 7 kişi öldü - Son Dakika

Hindistan'da tekne batması sonucu 7 kişi öldü

YENİ Hindistan'da Hint hacıları taşıyan teknenin batması sonucu en az 7 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da tekne batması sonucu 7 kişi öldü, System.String[]

YENİ Hindistan'da Hint hacıları taşıyan teknenin batması sonucu en az 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Afet Müdahale Gücü Sözcüsü Krişan Kumar, Madhya Pradeş eyaletindeki Chambal nehrinde Hint hacıları taşıyan teknenin battığını bildirdi.

Olayda en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Kumar, batan teknedeki 22 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Kumar, kaybolan 10 kişinin arandığını kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan, Kumar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da tekne batması sonucu 7 kişi öldü - Son Dakika

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