Hindistan'da tekne batması sonucu 7 kişi öldü - Son Dakika

YENİ Hindistan'da Hint hacıları taşıyan teknenin batması sonucu en az 7 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal Afet Müdahale Gücü Sözcüsü Krişan Kumar, Madhya Pradeş eyaletindeki Chambal nehrinde Hint hacıları taşıyan teknenin battığını bildirdi.
Olayda en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Kumar, batan teknedeki 22 kişinin kurtarıldığını ifade etti.
Kumar, kaybolan 10 kişinin arandığını kaydetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:31 - Kaynak: AA
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