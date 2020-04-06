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Hindistan'da tekstil atölyeleri aralıksız maske ve önlük üretiyor
6 saat önce
Hindistan'da tekstil atölyeleri aralıksız maske ve önlük üretiyorView on euronews.
Hindistan'da tekstil atölyeleri aralıksız maske ve önlük üretiyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:24
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