Son Dakika Haberleri: Hindistan'da telekomünikasyon binasında yangın: 100 kişi mahsur
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Hindistan'da telekomünikasyon binasında yangın: 100 kişi mahsur

1 saat önce

Hindistan'da telekomünikasyon şirket binasında yangın çıktı.

Hindistan'da telekomünikasyon binasında yangın: 100 kişi mahsur, System.String[]
Hindistan'da telekomünikasyon şirket binasında yangın çıktı. Yoğun dumandan korunmak için insanların balkonlara çıktığı görüldü. Yangına müdahale ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Mumbai şehrindeki Bandra bölgesinde bulunan MNTL isimli telekomünikasyon şirketinin binasının 3'üncü ve 4'üncü katlarında, yerel saatle 15.00 sıralarında çıktı. 14 itfaiye aracının sevk edildiği; bina ve çevresinde yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi. Yangında ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken; amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yoğun dumandan kaçan insanların balkonlara sığındığı görüldü. Ayrıca, yerel medya, binada yaklaşık 100 kişinin mahsur kaldığını duyurdu.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.


Hindistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:16 Kaynak: DHA
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