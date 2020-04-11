Son Dakika › Güncel › Hindistan'da termik santralde kaza: 2 ölü, 4 kayıp - Son Dakika
Hindistan'da termik santralde kaza: 2 ölü, 4 kayıp
6 saat önce
Hindistan'da bir termik santralde, atık toplama havuzundaki çatlaktan akan kül ve çamurun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, kayıp 4 kişi ise aranıyor.
Hindistan'da bir termik santralde, atık toplama havuzundaki çatlaktan akan kül ve çamurun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, kayıp 4 kişi ise aranıyor.
Ülke basınında yer alan habere göre, Madya Pradeş eyaletinde Singrauli bölgesindeki Reliance Power Termik Santrali'nde atıkların biriktiği havuzdaki yarıktan kül ve çamur çevredeki tarlalara aktı.
Kül ve çamur birikintisinin altında kalan 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi kayboldu.
Yetkililer, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini belirtti.
Kazanın, aynı termik santralde son bir yılda yaşanan üçüncü benzer olay olduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:32 Kaynak: AA
Son Dakika Alkollü sürücü kaza yaptı suçunu eşi üstlenmeye çalıştı 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi