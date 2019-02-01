Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Test Uçuşu İçin Havalanan Savaş Uçağı Düştü 2 Ölü

Hindistan'da Test Uçuşu İçin Havalanan Savaş Uçağı Düştü 2 Ölü

2 saat önce

Test uçuşu yapmak için havalanan savaş uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti.

Hindistan'da Test Uçuşu İçin Havalanan Savaş Uçağı Düştü 2 Ölü, System.String[]
Test uçuşu yapmak için havalanan savaş uçağı düştü, 2 pilot hayatını kaybetti.

Hindistan'da Karnataka eyaletinin başkenti Bangalor'da bulunan HAL Havaalanı'na test uçuşu yapmakta olan Mirage 2000 savaş uçağı düştü. Uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basın, uçağın eğitim için kalkış yaptığı sırada düştüğünü, pilotlardan birinin olay yerinde; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ikinci pilotun da hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Savunma Bakanı yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:06 Kaynak: DHA

Pilot, Hindistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Olarak Tanıdığı Guaido'dan İç Savaş Açıklaması Mahkeme, Damadına WhatsApp Üzerinden Hakaret Eden Kayınvalideye Ceza Vermedi

İsrail'de Vücut Geliştirme Yarışmasına Katılan Başmüezzin, Görevden Alındı Karabiberim Klibinin Yıldızı İlknur Soydaş'tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Para Almadım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 14:14:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Test Uçuşu İçin Havalanan Savaş Uçağı Düştü 2 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]