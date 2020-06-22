- Hindistan'da tırın ağırlığını kaldıramayan köprü çöktü

YENİ DELHİ - Hindistan'da Çin sınırına yakın bir bölgede tırın ağırlığını kaldıramayan köprünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hindistan'da Çin sınırındaki Uttarakhand bölgesinde bir köprü inşaat aracı taşıyan tırın ağırlığını kaldıramayınca çöktü. Olay anına ait ortaya çıkan görüntülerde o sırada bir kişinin tırın arkasında köprüde yürüdüğü görülüyor. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, köprüde yürüyen kişinin olaydan yara almadan kurtulduğu tır şoförü ve içindeki diğer kişinin ise yaralandığı belirtildi.