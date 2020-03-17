Hindistan'da toplu taşıma araçları ve özel araçlar dezenfekte ediliyor - YENİ - Son Dakika

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Hindistan'da toplu taşıma araçları ve özel araçlar dezenfekte ediliyor - YENİ
6 saat önce
Otobüslerin dezenfekte edilmesi Özel arabanın dezenfekte edilmesi Araç sahibi Damini Gaur'un açıklaması YENİ DELHİ - Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:13 Kaynak: AA
Otobüslerin dezenfekte edilmesi
Özel arabanın dezenfekte edilmesi
Araç sahibi Damini Gaur'un açıklaması YENİ DELHİ - Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte edildi. İsteyen özel araç sahipleri ise araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ettirdi.
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