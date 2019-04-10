Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Toprak Altında Kalan 10 Kadın İşçi Öldü

Hindistan'da Toprak Altında Kalan 10 Kadın İşçi Öldü

26 dakika önce

Hindistan'da sulama kanalında çalışan 10 kadın işçinin, kazdıkları toprak yığının altında kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da Toprak Altında Kalan 10 Kadın İşçi Öldü, System.String[]
Hindistan'da sulama kanalında çalışan 10 kadın işçinin, kazdıkları toprak yığının altında kalarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis, Telangana eyaletinin Narayanpet bölgesinde sulama kanalı kazmakla görevlendirilen 100 kadar işçiden bazıları, kazdıkları toprak yığının gölgesinde dinlenirken meydana gelen kazada toprak altında kaldı.

Üzerlerine toprak düşen işçilerden 10'unun hayatını kaybettiği, olay esnasında 5 kişinin kaçmayı başardığı belirtildi.

Haberde, 10 kadın işçinin cesetlerinin köylülerin de yardımıyla toprak altından çıkarıldığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:39 Kaynak: AA
İşçi, Hindistan, Güncel
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