Son Dakika Haberleri: Hindistan'da trafik kazası: 14 ölü, 18 yaralı
Son Dakika Güncel Hindistan'da trafik kazası: 14 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Hindistan'da trafik kazası: 14 ölü, 18 yaralı

6 saat önce

Hindistan'ın Racastan eyaletinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Hindistan'da trafik kazası: 14 ölü, 18 yaralı, System.String[]

Hindistan'ın Racastan eyaletinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, eyaletin Bikaner bölgesinde bir kamyon ile otobüs çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 18 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Racastan eyaleti Başbakanı Aşok Gehlot, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kaza sebebiyle üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trans bireyin katilinden bir garip savunma: Cinayeti rüyamda tecavüz edildiğimi görünce işledim
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubayın yargılanmasına başlandı Evde yalnız kalan 2 kardeş, çıkan yangında feci şekilde can verdi 92 yaşında ölen usta tiyatrocu Yıldız Kenter'in yıllar önce cenazesinin yakılmasını istediği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 16:07:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da trafik kazası: 14 ölü, 18 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]