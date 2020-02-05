Hindistan'da trafikte ses kirliliğine karşı yeni sistem: 'Ne kadar korna çalarsan o kadar kırmızı... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Hindistan'da trafikte ses kirliliğine karşı yeni sistem: 'Ne kadar korna çalarsan o kadar kırmızı... - Son Dakika Dünya

Hindistan'da trafikte ses kirliliğine karşı yeni sistem: 'Ne kadar korna çalarsan o kadar kırmızı...

6 saat önce

Hindistan'ın Mumbai kentinde, sürücülerin gereksiz yere korna çalmasını önlemek için trafik lambalarına ses ölçme cihazları yerleştirildi.

Hindistan'da trafikte ses kirliliğine karşı yeni sistem: 'Ne kadar korna çalarsan o kadar kırmızı..., System.String[]

Hindistan'ın Mumbai kentinde, sürücülerin gereksiz yere korna çalmasını önlemek için trafik lambalarına ses ölçme cihazları yerleştirildi.

Yeni sistemde trafik ışıkları, korna seslerinin 85 desibeli aşması halinde sıfırlanıyor ve sürücüler daha fazla bekliyor.

Mumbai polisi, yeni sistemi "Ne kadar korna çalarsan, o kadar beklersin" sloganıyla tanıttı.

'Dünyanın korna çalma başkentine hoş geldiniz'

Polisin hazırladığı video "Dünyanın korna çalma başkentine hoş geldiniz" sözleriyle başlıyor ve sunucu "Sürücüler, yeşilin daha çabuk yanacağı düşüncesiyle kırmızı ışıkta bile korna çalıyor.

Mumbai polisi olarak kaç zamandır buna karşı bir şey yapmak istiyorduk ve ceza sinyali çözümünü bulduk" diyor.

Videoda desibel ölçerin yerleştirildiği bir trafik ışığında, yeşilin yanmasına birkaç saniye kala ses seviyesi 85 desibelin üstüne çıkıyor ve sayaç sıfırlanarak yeniden 90 saniyeden geri saymaya başlıyor.

Bu sırada sürücülerin şaşkın bakışları arasında ışıkların üstündeki ekranda "Ne kadar çok çalarsan o kadar çok beklersin" yazısı beliriyor.

Twittar'da büyük ilgi gören video, "Kornaya basmaktan çekinmeyin. Tabii beklemekte sakınca görmüyorsanız" sözleriyle bitiyor.

Sürücüler yılda sekiz gün 17 saati fazladan bekleyerek geçiriyor

Yaklaşık 25 milyon kişinin yaşadığı Mumbai, 2019 TomTom Trafik Endeksi'ne göre dünyada en fazla trafik sıkışıklığının yaşandığı dördüncü kent.

Kentte sürücüler yılda fazladan sekiz gün 17 saatini trafikte geçiriyor.





Aynı listede İstanbul Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin ardından dokuzuncu sırada.

İstanbul'da trafikte kaybedilen ortalama süre 9 gün 9 saat

Endekse göre İstanbul'da sürücülerin, her yıl trafiğin yoğun olduğu saatlerde kaybettikleri süre dokuz gün dokuz saat.

Listede Hindistan'ın Bangalore kenti bir numarada yer alıyor.

Kentte sürücülerin trafikte beklerken kaybettikleri ortalama süre 10 gün üç saat.

Hindistan, İstanbul, Mumbai, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:55 
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