Hindistan'da traktör oyun oynayan çocukların üzerine devrildi: 6 ölü

Polis yetkilileri, şoförün olay yerinden kaçtığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Gopalganj bölgesinde virajı alamayan fayans yüklü traktör, oyun oynayan kız çocuklarının üzerine devrildi.

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Almanya'da bir kadın, oyun konsollarının olduğu bölümde idrarını yaptı