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Hindistan'da traktör oyun oynayan çocukların üzerine devrildi: 6 ölü
6 saat önce
Hindistan'ın Bihar eyaletinde traktörün oyun oynayan çocukların üzerine devrilmesi sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:32 Kaynak: AA
Hindistan'ın Bihar eyaletinde traktörün oyun oynayan çocukların üzerine devrilmesi sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti.
Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Gopalganj bölgesinde virajı alamayan fayans yüklü traktör, oyun oynayan kız çocuklarının üzerine devrildi.
Kazada, traktörün altında kalan 10 ila 15 yaşlarındaki 6 çocuk yaşamını yitirdi.
Polis yetkilileri, şoförün olay yerinden kaçtığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.
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