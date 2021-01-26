Hindistan'da traktörleriyle eylem yapan çiftçilere polis müdahale etti - Son Dakika

Hindistan'da traktörleriyle eylem yapan çiftçilere polis müdahale etti

26.01.2021 17:39
Hindistan'da traktörleriyle eylem yapan çiftçilere polis müdahale etti, System.String[]

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de güvenlik güçleri, Cumhuriyet Bayramı gösterileri sırasında traktörleriyle eylem yapan ve gösteri alanının dışına çıkmak isteyen protestocu çiftçilere müdahalede bulundu, olaylar sırasında bir çiftçi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de güvenlik güçleri, Cumhuriyet Bayramı gösterileri sırasında traktörleriyle eylem yapan ve gösteri alanının dışına çıkmak isteyen protestocu çiftçilere müdahalede bulundu, olaylar sırasında bir çiftçi yaşamını yitirdi.

BBC'nin haberine göre, şehrin iki ucundan eyleme katılan Tikri ve Singhu çiftçi grupları, Yeni Delhi'ye 6 farklı noktadan giriş yapması beklenen eylemciler için çizilen ve polis barikatları ile çevrelenen güzergahın dışına çıktı.

Bunun üzerine polis protestocu çiftçilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Polis barikatlarını aşan çiftçiler de traktörlerini, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapıldığı şehir merkezine doğru sürmeye ve yürümeye başladı.

Çiftçilerin, Yeni Delhi'de tarihi Kızıl Kale'ye girmesi üzerine polisin cop ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sırasında oluşan kargaşada bir çiftçi yaşamını yitirdi.

Yerel yayın kuruluşu NDTV'nin haberinde, polisin, çiftçinin bölgede meydana gelen trafik kazasında öldüğü açıklamasına yer verilirken, protestocular, çiftçinin vurularak öldüğünü ileri sürdü.

Protestocu çiftçilerin Kızıl Kale'ye Sih inancında kutsal sarı bayrak astığı da görüldü.

Bu arada Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına halkın ilgisinin önceki yıllardan düşük olduğu gözlendi.

Kutlamaların aksamaması için kent merkezinde gösteri yapmaları yasak olan eylemcilerle polis arasında daha fazla çatışma yaşanabileceği ifade ediliyordu.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan'da Eylül 2020'de kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getiren 2 yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçiler tarafından protesto ediliyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partilerince yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların, çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

11. müzakere de sonuçsuz kaldı

Çiftçilerin, 22 Ocak'ta hükümet yetkilileriyle yaklaşık 5 saat sürmesi planlan görüşmeleri, yarım saatte sona ermişti.

Böylelikle hükümet ile çiftçiler arasındaki tartışmalı tarım kanunlarının görüşülmesine yönelik 11. müzakere de sonuçsuz kalmıştı. Bir sonraki müzakere tarihi ise açıklanmamıştı.

Hükümetin tartışmalı kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Hükümetle sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, hükümetin kendilerine yönelik tutumunu "hakaret" olarak değerlendirirken, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede, çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

Cumhuriyet, Çiftçi, Polis, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da traktörleriyle eylem yapan çiftçilere polis müdahale etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi Marsilya Sportif Direktörü'nden İrfan Can açıklaması: Hamle yapacağız Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak Aslışah Alkoçlar hamile mi? Bomba iddia ortalığı karıştırdı Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı
Beşiktaş'ın gündemindeki Hulk'a 4 kulüp daha talip! Listede Başakşehir de var Beşiktaş'ın gündemindeki Hulk'a 4 kulüp daha talip! Listede Başakşehir de var         
18:00
Erdoğan'la görüşen Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk'ten ittifak sözleri: Açıklarsam bölünme olur Erdoğan'la görüşen Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk'ten ittifak sözleri: Açıklarsam bölünme olur         
17:52
Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi         
17:38
Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı         
17:16
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara militan diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara militan diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak         
17:00
9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti 9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti         
16:35
Sahilde bulunan cansız bedenin sır perdesi aralandı; kaçak göçmen dramı çıktı Sahilde bulunan cansız bedenin sır perdesi aralandı; kaçak göçmen dramı çıktı         
16:19
Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen: İlk kurultayda genel başkan adayı olacağım Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen: İlk kurultayda genel başkan adayı olacağım         
15:47
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Zengin ülkeler koronavirüs aşılarının çoğunu satın aldı, yoksul ülkeler 2022'ye kadar beklemek zorunda kaldı Zengin ülkeler koronavirüs aşılarının çoğunu satın aldı, yoksul ülkeler 2022'ye kadar beklemek zorunda kaldı         
15:04
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim         
15:00
İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler         
14:51
Pompalı tüfekle cinayet işledi, savunması pes dedirtti: Öldürme amacım olsaydı daha fazla ateş ederdim Pompalı tüfekle cinayet işledi, savunması pes dedirtti: Öldürme amacım olsaydı daha fazla ateş ederdim         
14:08
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 18:19:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da traktörleriyle eylem yapan çiftçilere polis müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei