Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Tren Kazası: 7 Ölü, 20'den Fazla Yaralı

Hindistan'da Tren Kazası: 7 Ölü, 20'den Fazla Yaralı

55 dakika önce

– Hindistan'ın doğusunda yer alan Bihar eyaletinde gerçekleşen tren kazasında yedi kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Hindistan'da Tren Kazası: 7 Ölü, 20'den Fazla Yaralı, System.String[]
Hindistan'ın doğusunda yer alan Bihar eyaletinde gerçekleşen tren kazasında yedi kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Bihar'ın Vaishali tamölgesinde gerçekleşen kazada, Yeni Delhi eyaleti istikametinde hareket eden Seemanchal Express treni yaydan çıktı. Yetkililer, yerel saatle 03: 50'de geçekleşen kaza sırasında trenin son sürat hızla hareket ettiğini belirtirken, Indian Railwas gönüllü yardım çağrısında bulundu. Yerel basın kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini; 20'den fazla kişinin de yaralanndığını duyurdu.

(Fotoğraflı)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:23 Kaynak: DHA

Yeni Delhi, Tren Kazası, Bihar, Hindistan, Dünya
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