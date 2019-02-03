Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Tren Raydan Çıktı: 7 Ölü

Hindistan'da Tren Raydan Çıktı: 7 Ölü

1 saat önce

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bir trenin raydan çıkması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindistan'da Tren Raydan Çıktı: 7 Ölü, System.String[]
Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bir trenin raydan çıkması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Demir yolu yetkilileri, Yeni Delhi istikametine giden yolcu treninin 9 vagonunun raydan çıktığını kaydetti.

Patna kentinin 30 kilometre kuzeyinde meydana gelen kazada trende bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 29 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:35 Kaynak: AA

Yeni Delhi, Bihar, Hindistan, Güncel
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