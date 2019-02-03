Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Tren Raydan Çıktı: 7 Ölü

Hindistan'da Tren Raydan Çıktı: 7 Ölü

26 dakika önce

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde, bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'da Tren Raydan Çıktı: 7 Ölü, System.String[]
Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde, bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, bir yolcu treninin 11 vagonunun Sahadai Buzrurg istasyonu yakınlarında raydan çıktığı bildirildi. Eyaletin başkenti Patna'ya 50 kilometre uzaklıkta meydana gelen kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Pencap eyaletinde, bir hızlı trenin yerel festivali izlemek için toplanan kalabalığın arasına dalması sonucu 60 kişi hayatını kaybetmişti. - YENİ DELHİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:47 Kaynak: İHA

Bihar, Hindistan, 3. Sayfa
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