Hindistan'da Tren Raydan Çıktı: 7 Ölü
26 dakika önce
Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde, bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Hindistan
'ın doğusundaki Bihar
eyaletinde, bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Hindistan'ın Bihar eyaletinde, bir yolcu treninin 11 vagonunun Sahadai Buzrurg istasyonu yakınlarında raydan çıktığı bildirildi. Eyaletin başkenti Patna'ya 50 kilometre uzaklıkta meydana gelen kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Pencap eyaletinde, bir hızlı trenin yerel festivali izlemek için toplanan kalabalığın arasına dalması sonucu 60 kişi hayatını kaybetmişti. - YENİ DELHİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:47 Kaynak: İHA
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