Hindistan'da tren vagonları karantina merkezine dönüştürüldü - Son Dakika

Korona virüsü salgınıyla mücadele eden Hindistan tren vagonlarını karantina merkezine çevirmeye başladı.



Korona virüs dünya çapında yayılırken ülkeler aldığı tedbirler artmaya devam ediyor. Hindistan'da 4 bin 314 korona virüsü vaka kaydedilirken, ülkedeki 20 bin eski tren vagonu karantina merkezine dönüştürülmeye başlandı. Gerekli cihazlar ve tıbbi ekipmanlar yerleştirilen her vagonda 16 yatak bulunuyor. Yerel kaynaklara göre salgınla mücadele kapsamında stadyumlar da karantina merkezleri olarak kullanacak.



Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen korona virüsünün etkisi artmaya devam ettiği Hindistan'da son hafta vaka sayılarında endişe edici bir yükseliş oldu. Ülkede korona virüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti.



Öte yandan, Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi daha önce 14 Nisan'a kadar ülke genelinde yolcu trenlerini askıya alındığını açıkladı. - YENİ DELHİ