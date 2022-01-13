Hindistan'da trenin raydan çıkması sonucu 3 kişi öldü - Son Dakika

YENİ Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.
Polis yetkilisi Debarshi Dutta, yaptığı açıklamada, Bikaner şehrinden Gauhati şehrine gitmekte olan trenin 12 vagonunun raydan çıktığını bildirdi.
Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dutta, 25 yaralının da hastane tedavi altına alındığını aktardı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uttar Pradeş eyaletinde 2016'da trenin 14 vagonunun raydan çıkması sonucu 127 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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