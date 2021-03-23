Hindistan'da tribün çöktü: 100'den fazla yaralı - Son Dakika

Hindistan'da tribün çöktü: 100'den fazla yaralı

23.03.2021 11:54

Hindistan'ın Telanga eyaletinde 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda seyircilerin oturduğu tribünün çökmesi sonucu 100'den fazla kişi yaralandı.

Hindistan'ın Telanga eyaletinde 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda seyircilerin oturduğu tribünün çökmesi sonucu 100'den fazla kişi yaralandı.

Hindistan'ın Telengana eyaletinde düzenlenen 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda korku dolu anlar yaşandı. Açılış töreni sırasında seyircilerin oturduğu tribün bir anda çöktü. Kazada 100'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Tribünün çökme anları cep telefonuna saniye saniye yansırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Eyaletin Enerji Bakanı G. Jagadish Reddy kazaya yönelik yaptığı açıklamada, "6 kişi ağır yaralandı. Hükümet yaralılara her türlü yardımı yapacak. Turnuva planlandığı gibi devam edecek" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Hindistan'da tribün çöktü: 100'den fazla yaralı
Hindistan'da tribün çöktü: 100'den fazla yaralı
Hindistan'da tribün çöktü: 100'den fazla yaralı
Hindistan'da tribün çöktü: 100'den fazla yaralı

India, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da tribün çöktü: 100'den fazla yaralı - Son Dakika


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