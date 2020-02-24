Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi vatandaşlık yasası protestosu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi vatandaşlık yasası protestosu - Son Dakika

Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi vatandaşlık yasası protestosu

6 saat önce

Hindistan'da ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti öncesinde tartışmalı vatandaşlık yasası protestoları devam etti.

Hindistan'da Trump'ın ziyareti öncesi vatandaşlık yasası protestosu, System.String[]

Hindistan'da ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti öncesinde tartışmalı vatandaşlık yasası protestoları devam etti. Yeni Delhi ve Aligarh'da göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı.


Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ve Uttar Pradeş eyaleti Aligarh kentinde göstericiler, Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasına karşı tepki amacıyla protesto düzenledi. Aligarh'da polis ve protestocular arasında tansiyon yükselince şiddetli çatışmalar yaşandı. Polis, göstericilere cop ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericiler ise polis taş atarak karşılık verdi. Şiddet olayları sırasında bir dükkanın da yandığı aktarıldı.


Yetkililer, kentte en az 6 saat boyunca internete erişimin askıya alındığını duyurdu.


Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinde ülkedeki dini özgürlük konusunu gündeme getirmesinin beklendiği ifade edildi. - YENİ DELHİ

Donald Trump, Hindistan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
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