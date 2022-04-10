Hindistan'da tüm yetişkinlere Kovid-19 aşısının hatırlatma dozu yapılmaya başlandı - Son Dakika
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Hindistan'da tüm yetişkinlere Kovid-19 aşısının hatırlatma dozu yapılmaya başlandı

10.04.2022 14:24
Hindistan'da tüm yetişkinlere Kovid-19 aşısının hatırlatma dozu yapılmaya başlandı

YENİ Hindistan'da, bugünden itibaren tüm yetişkinlerin ücret karşılığında Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırabileceği açıklandı.

YENİ Hindistan'da, bugünden itibaren tüm yetişkinlerin ücret karşılığında Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırabileceği açıklandı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşısını yaptırmış ve üzerinden 9 ay geçmiş kişiler ücret karşılığında, 60 yaş üstü kişiler ise hatırlatma dozunu ücretsiz yaptırabilecek.

Hindistan Serum Enstitüsü, özel hastanelerde AstraZeneca Kovid-19 aşısının tek dozunun 7,90 dolardan 2,96'ya düşürüldüğünü açıkladı.

Resmi verilere göre, ülkenin yaklaşık yüzde 83'ü tam aşılandı.

Hindistan'da son 24 saat içinde 1054 yeni vaka kaydedilirken, salgın nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar 43 milyon 35 bin 271 kişide Kovid-19 tespit edildi. Virüse yakalanan 521 bin 685 kişi yaşamını yitirdi.

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India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da tüm yetişkinlere Kovid-19 aşısının hatırlatma dozu yapılmaya başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da tüm yetişkinlere Kovid-19 aşısının hatırlatma dozu yapılmaya başlandı - Son Dakika
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