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Hindistan'da Türk kadını 'tecavüzcü çetesi'nin saldırısına uğradı
6 saat önce
Hindistan'da Türk kadını 'tecavüzcü çetesi'nin saldırısına uğradı
Karavanlarıyla dünyayı gezen yeni evli çift Hindistan'da adeta 'dehşeti yaşadı.'
Hindistan'da motosiklet çetelerinden birinin saldırısına uğradığını belirten Duygu ve eşi Timmy, Hint polisinin saldırganları bir an önce yakalayıp yargı önüne çıkarmasını istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:32
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