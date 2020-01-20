Hindistan'da Türk kadını 'tecavüzcü çetesi'nin saldırısına uğradı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan'da Türk kadını 'tecavüzcü çetesi'nin saldırısına uğradı - Son Dakika Dünya

Hindistan'da Türk kadını 'tecavüzcü çetesi'nin saldırısına uğradı

6 saat önce

Hindistan'da Türk kadını 'tecavüzcü çetesi'nin saldırısına uğradı

Hindistan'da Türk kadını 'tecavüzcü çetesi'nin saldırısına uğradı, System.String[]

Karavanlarıyla dünyayı gezen yeni evli çift Hindistan'da adeta 'dehşeti yaşadı.'


Hindistan'da motosiklet çetelerinden birinin saldırısına uğradığını belirten Duygu ve eşi Timmy, Hint polisinin saldırganları bir an önce yakalayıp yargı önüne çıkarmasını istiyor.

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Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:32 
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