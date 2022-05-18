Hindistan'da tuz fabrikasında duvarın yıkılması sonucu 12 işçi öldü - Son Dakika
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Hindistan'da tuz fabrikasında duvarın yıkılması sonucu 12 işçi öldü

18.05.2022 13:05
Hindistan'da tuz fabrikasında duvarın yıkılması sonucu 12 işçi öldü

YENİ Hindistan'ın batısında bir tuz paketleme fabrikasında, duvarın yıkılması sonucu 12 kişinin öldüğü bildirildi.

YENİ Hindistan'ın batısında bir tuz paketleme fabrikasında, duvarın yıkılması sonucu 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Olay, Gujarat eyaletinin başkenti Gandhinagar'a 215 kilometre uzaklıkta bulunan Morbi mevkisindeki fabrikada meydana geldi.

Yıkılan fabrika duvarının altında kalan 12 işçi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yetkililer, kurtarma operasyonun neredeyse tamamlandığını ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Hindistan'da bina yapımında standartların altında malzemelerin kullanılması nedeniyle çökme ve yıkılmalar yaygın olarak görülüyor.

Ülkenin Mumbai şehrinde, 2013'te bir binanın yıkılması sonucu 72 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Gujarat, Fabrika, India, işçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da tuz fabrikasında duvarın yıkılması sonucu 12 işçi öldü - Son Dakika


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