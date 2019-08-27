Son Dakika Haberleri: Hindistan'da üç aracın karıştığı kazada 16 kişi öldü
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Hindistan'da üç aracın karıştığı kazada 16 kişi öldü

1 saat önce

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde üç aracın karıştığı kazada, aralarında çocukların da olduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hindistan'da üç aracın karıştığı kazada 16 kişi öldü, System.String[]

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde üç aracın karıştığı kazada, aralarında çocukların da olduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

NDTV kanalının haberine göre polis, Shahjahanpur bölgesinde bir otoyolda süratle ilerleyen kamyonun, iki kamyonete çarptıktan sonra devrildiğini belirtti.

Emniyet yetkilisi Dinesh Tripathi, kamyonunun, çarparak şarampole düşmesine neden olduğu kamyonetin üzerine devrildiğini bildirdi.

Tripathi, kazada kamyonetteki 1 kadın ve 3 çocuğun aralarında olduğu 16 kişinin olay yerinde öldüğünü, ağır yaralanan 5 kişinin de hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Uttar Pradeş eyalet Başbakanı Yogi Adityanath'ın, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediği, yaralılara uygun bakım ve tedavinin sağlanması ile ölenlerin yakınlarına ve yaralılara uygun tazminatların ödenmesi yönünde yetkililere talimat verdiği ifade edildi.

Yerel medyada, kamyonetlerden birinin şoförünün bilincinin hala kapalı olduğu ve başından aldığı darbe nedeniyle komaya girmesinden endişe edildiği bilgisi paylaşıldı.

Hindistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:48 Kaynak: AA
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