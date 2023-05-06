Hindistan'da garip olay! Uçakta yolcuyu akrep soktu - Son Dakika
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Hindistan'da garip olay! Uçakta yolcuyu akrep soktu

07.05.2023 01:30
Hindistan'da garip olay! Uçakta yolcuyu akrep soktu

Hindistan'daki bir iç hat uçuşunda uçaktaki kadın yolcuyu akrep soktu. Hastaneye kaldırılan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hindistan'da ki bir iç hat uçuşunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Press Trust India'nın haberine göre, Hindistan'ın Air India hava yolu şirketi, 23 Nisan'daki Nagpur- Mumbai seferine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, uçakta akrebin kadın yolcuyu sokması gibi nadir ve üzücü bir hadise yaşandığı ifade edildi.

UÇAKTAKİ AKREP BULUNDU

Uçak, Mumbai'deki havaalanına indiğinde, doktorların kadın yolcuya müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, yolcunun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı. Gerekli protokollerin izlendiğine işaret edilen açıklamada, uçağın dezenfekte edilmesinin ardından akrebin bulunduğu belirtildi.

BU İLK OLAY DEĞİL

Hint hava yolu şirketi Air India'nın 2019'da Bhopal-Mumbai seferini yapan uçağında, bir yolcuya ikram edilen yiyecekte hamam böceği bulunmuştu. Air India'nın, 2018'de Newyork-Mumbai seferini yapan uçağında ise business class bölümünde üç çocuğuyla seyahat eden yolcuyu tahtakuruları ısırmıştı. Air India, tahtakuruları nedeniyle kabaran kolunun fotoğrafını sosyal medyada paylaşan yolcudan özür dilemişti.

Kaynak: AA
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23 Nisan, Nagpur, India, Güncel, Son Dakika

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