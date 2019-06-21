Son Dakika Haberleri: Hindistan'da uçuruma yuvarlanan otobüs
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Hindistan'da uçuruma yuvarlanan otobüs

42 dakika önce

YENİ Hindistan'ın kuzeyinde dün dağlık yolda uçuruma yuvarlanan otobüste hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Hindistan'da uçuruma yuvarlanan otobüs, System.String[]
YENİ Hindistan'ın kuzeyinde dün dağlık yolda uçuruma yuvarlanan otobüste hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.
Emniyet görevlisi Amar Singh, otobüsün, Himaçal Pradeş eyaletine bağlı Kullu kasabası yakınlarındaki virajlı dağlık bir yolda uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısının 39'a çıktığını belirtti.
Kazada 25 kişinin olay yerinde, 14 kişinin de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini bildiren Singh, yaralanan diğer 21 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü ifade etti.
Emniyet görevlisi Shalini Agnihotri de kazanın nedeninin araştırıldığını kaydetti.
Otobüsün yuvarlandığı uçurumun yaklaşık 500 metre derinlikte olduğunu aktaran Agnihotri, dün, ölü sayısını 25 olarak açıklamış ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söylemişti.
Yerel basın, 42 kişi kapasiteli otobüste 72 kişinin olduğu ve kaza sırasında bazı yolcuların otobüsün üstünde oturduğu bilgisini paylaştı.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Hindistan'da yaşanan trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybediyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:33 Kaynak: AA
Hindistan, Güncel
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