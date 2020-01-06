Hindistan'da üniversiteye düzenlenen saldırı protesto edildi - Son Dakika

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir üniversiteye maskeli kişiler tarafından düzenlenen taşlı sopalı saldırıda, aralarında öğrenci ve akademisyenlerin bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanması ülkenin çeşitli şehirlerinde protesto edildi.

Hint basınındaki haberlere göre, dün akşam Jawaharlal Nehru Üniversitesinde (JNU) maskeli bir grup tarafından düzenlenen saldırı sonrası Mumbai (Bombay), Pune, Aligarh, Kalküta ve Haydarabad gibi şehirlerde gösteri düzenlendi.

Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de yüzlerce kişi, ünlü Hindistan Geçidi (Gateway of India) Anıtı'nın önünde toplandı. Protestoya katılan göstericiler, saldırının arkasında olduğu gerekçesiyle Hindu milliyetçisi örgüt Ulusal Gönüllüler Organizasyonu (RSS) ile bağlantılı Tüm Hindistan Öğrenci Konseyi (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad - ABVP) aleyhine sloganlar attı. Eyaletin Pune şehrindeki Hindistan Film ve Televizyon Enstitüsünün öğrencileri de saldırıyı protesto etti.

Uttar Pradeş eyaletindeki Aligarh Müslüman Üniversitesindeki öğrenci ve akademisyenler de JNU'daki saldırıda yaralananlarla dayanışma içerisinde olduklarını göstermek için ellerinde mumlarla yürüyüş yaptı.

Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad'da çeşitli üniversitelerden ve Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalkükata'daki Jadavpur Üniversitesinden öğrenciler de gece boyu gösterilerini sürdürdü.

Başkent Yeni Delhi'de Jamia Öğretmenler Birliği (JTA), yaptığı açıklamada, JNU'daki saldırıyı kınadı.

Polisin maskeli saldırganlara karşı hiçbir şey yapmadığını ileri süren yüzlerce eylemci, Yeni Delhi Emniyet Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Eylemciler, saldırganlara sessiz kalan polisleri kınadı.

Öte yandan, yaklaşık 100 kişilik maskeli bir grubun, sopa ve taşlarla, yaralıları tedavi etmek amacıyla hastaneye gelen ambulans ve doktorlara saldırdığı kaydedildi.

Maskeli saldırı

Dün akşam, başkentteki Jawaharlal Nehru Üniversitesinde (JNU) ellerinde sopa ve taş bulunan yüzleri maskeli bir grup, henüz belirlenemeyen nedenle öğrenci ve akademisyenlere saldırmıştı.

Grubun, kampüsteki saldırısında aralarında öğrenci ve akademisyenlerin bulunduğu yaklaşık 30 kişi yaralanmıştı.

Üniversitenin öğrenci birliği, saldırının arkasında iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) öğrenci kanadı Tüm Hindistan Öğrenci Konseyinin (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad - ABVP) olduğunu iddia etmişti.