Hindistan'da ünlü rapçinin ölümü ile siyasi kriz çıktı

Hindistanlı ünlü rapçi Sidhu Moose Wala'nın öldürülmesi siyasette de krize neden oldu.

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinde Sidhu Moose Wala olarak bilinen ünlü rapçi Shubhdeep Singh Sidhu, Pazar günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Wala'nın otopsi raporunda şarkıcının vücuduna 24 kurşunun isabet ettiği açıklandı. 28 yaşındaki şarkıcının ölümünün ardından binlerce hayranı evinin önünde toplanırken, Sidhu'nın ölümü ile bağlantısı olabileceği ifade edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Siyasi kriz patladı

Wala'nın, şarkıcıyı koruyan güvenlik güçlerinin eyalet hükümeti tarafından çekilmesinden bir gün sonra öldürülmesi siyasi krizi de beraberinde getirdi. Eyalet hükümeti, muhalefetin büyük öfkesi ile karşı karşıya kalırken Pencap Eyaleti Başbakanı Bhagwant Mann, cinayetin araştırılmasında Yargıtay tarafından yürütülecek geniş çaplı bir soruşturma başlatılması talimatı verdi. Muhalefet, şarkıcıyı koruyan güvenlik ekibinin küçültmesinin sorgulanması gerektiğini savundu.

Eyalet Polis Şefi VK Bhawra Pazar günü yaptığı açıklamada, cinayetin arkasında Kanada merkezli bir grubun saldırıyı üstlendiğini iddia etmişti. Ancak Wala'nın ailesi bir soruşturma yapılmadan oğullarının ölümünden bir grubun sorumlu tutulamayacağını bu nedenle de Bhawra'nın özür dilemesi gerektiğini dile getirmişti. - YENİ DELHİ