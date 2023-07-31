Hindistan'da Uygunsuz Yakalanan Kadın ve Kayınbiraderi Dövülerek Cezalandırıldı - Son Dakika
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Hindistan'da Uygunsuz Yakalanan Kadın ve Kayınbiraderi Dövülerek Cezalandırıldı

31.07.2023 12:17

Hindistan'ın Bihar eyaletine bağlı Motihari şehrinde, bir kadın ve kayınbiraderi uygunsuz bir şekilde yakalandıktan sonra köy sakinleri tarafından bir direğe bağlanarak dövüldü ve saçları kesildi. Olayın videosu sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük bir tepkiyle karşılandı.

Hindistan'ın Bihar'ın Motihari şehrinde, bir kadın ve kayınbiraderi, uygunsuz bir şekilde yakalandıktan sonraköy sakinleri tarafından bir direğe bağlanarak dövüldü ve saçları kesildi. Salı günü meydana gelen bu şok edici olay, bir kamera tarafından kaydedildi ve hızla yayılarak viral oldu.

Sakarar köyünde yaşayan bu iki kişi, köylüler tarafından yakalandıklarında sonra bir direğe bağlandı ve acımasızca dövüldü. Ardından, köylüler, onlara ceza vermek amacıyla saçlarını kesti. Olayın ardından, Ramgarhva bölgesindeki polis karakoluna götürüldüler.

Bu korkunç olayın videosu, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük bir tepkiyle karşılandı. Topluluk içinde bu tür şiddet eylemleri, genellikle "toplum adaleti" olarak adlandırılır ve bazen yanlış davranışların cezalandırılmasını amaçlar.

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Dünya, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Hindistan'da Uygunsuz Yakalanan Kadın ve Kayınbiraderi Dövülerek Cezalandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da Uygunsuz Yakalanan Kadın ve Kayınbiraderi Dövülerek Cezalandırıldı - Son Dakika
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