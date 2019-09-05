Son Dakika Haberleri: Hindistan'da uzaktan kalp operasyonu: 32 km mesafedeki cerrah bir robot sayesinde ameliyat yaptı
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Hindistan'da uzaktan kalp operasyonu: 32 km mesafedeki cerrah bir robot sayesinde ameliyat yaptı

2 saat önce

Hindistan'da uzaktan kalp operasyonu: 32 km mesafedeki cerrah bir robot sayesinde ameliyat yaptı

Hindistan'da uzaktan kalp operasyonu: 32 km mesafedeki cerrah bir robot sayesinde ameliyat yaptı, System.String[]

Hindistan kalp ameliyatlarında bir ilke imza attı. Bir kalp cerrahı ilk defa uzun mesafe kalp ameliyatını robotla yapmayı başardı.


Hastaneden 32 kilometre mesafede bulunan kalp cerrahı, 5 hastasına "perkutan koroner girişim" (PKG) uyguladı. PKG, ciltten damar yoluyla girilerek koroner damarları açmada kullanılan balon anjiyoplasti-stent ve diğer işlemlere deniyor.

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Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:23 
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