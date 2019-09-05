Hindistan'da uzaktan kalp operasyonu: 32 km mesafedeki cerrah bir robot sayesinde ameliyat yaptı
2 saat önce
Hindistan'da uzaktan kalp operasyonu: 32 km mesafedeki cerrah bir robot sayesinde ameliyat yaptı
Hindistan kalp ameliyatlarında bir ilke imza attı. Bir kalp cerrahı ilk defa uzun mesafe kalp ameliyatını robotla yapmayı başardı.
Hastaneden 32 kilometre mesafede bulunan kalp cerrahı, 5 hastasına "perkutan koroner girişim" (PKG) uyguladı. PKG, ciltten damar yoluyla girilerek koroner damarları açmada kullanılan balon anjiyoplasti-stent ve diğer işlemlere deniyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:23
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