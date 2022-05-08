Hindistan'da uzmanlar Akdeniz anemisi hastalığıyla mücadele çağrısı yaptı - Son Dakika
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Hindistan'da uzmanlar Akdeniz anemisi hastalığıyla mücadele çağrısı yaptı

08.05.2022 15:52
Hindistan'da uzmanlar Akdeniz anemisi hastalığıyla mücadele çağrısı yaptı

Hindistan'da uzmanlar, önemli bir halk sağlığı sorunu olan Akdeniz anemisi ile mücadele için çağrı yaptı.

Hindistan'da uzmanlar, önemli bir halk sağlığı sorunu olan Akdeniz anemisi ile mücadele için çağrı yaptı.

Her yıl yaklaşık 100 bin çocuğa Akdeniz anemisi hastalığı teşhisi konulduğu tahmin edilen Hindistan, bu hastalığın merkezi kabul ediliyor.

Uzmanlar, Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle kan erişiminde sıkıntı yaşandığını ve bu süreçte vaka sayılarının arttığını kaydetti.

Üç yaşında hastalığa yakalanan mikrobiyolog Priya Vaswani (28), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının kan ve sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırdığını ve hastaların bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Vaswani, insanları Akdeniz anemisi konusunda bilinçlendirmenin ve sağlıklı bir gelecek için tarama yapılmasının önemine dikkati çekerek, bebek bekleyen annelere zorunlu test yapılması için çağrıda bulundu.

Kendini Akdeniz anemisi hastalarına yardım etmeye adayan Vaswani, hastalığa yakalanan çocukların eğitim hayatında, kariyerlerinde yeni fırsatlar yaratmaya ve onların büyüme-gelişimine yardımcı olacak işler yapmanın gerekliliğini vurguladı.

Birçok yoksul ailenin bu konuda yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Vaswani, halkın söz konusu hastalık hakkında bilinçlendirilmesinin gerektiğini belirtti.

Akdeniz anemisi Hastaları Savunma Grubu'ndan Anubha Taneja da Akdeniz anemisi hastaları için ulusal bir politikaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Hastalığın önlenmesi için ulusal bir düzeyde kampanya başlatılması gerektiğini dile getiren Taneja, "Akdeniz anemisinin başkenti olmaya devam ediyoruz, bu kabul edilemez." dedi.

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Akdeniz, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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