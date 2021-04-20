Hindistan'da uzmanlar, vaka artışları konusunda yeni varyantı inceliyor

Hindistan'da bilim insanları, ülkenin batısında ortaya çıkan ve 'B.1.617' adı verilen varyantın, vaka artışlarındaki ana etken olup olmadığını inceliyor. İncelemeler sonucunda varyantın daha ölümcül ya da bulaşıcı olduğu tespit edilirse, 'endişe varyantı' statüsüne yükseltilecek.

Bilim insanları, ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletinde tespit edilen ve koronavirüsün iki olağandışı mutasyonu E484Q ve L425R'yi taşıdığını ifade edilen 'B.1.617' varyantının, can kayıplarında ve vaka sayılarındaki artışa neden olup olmadığını belirlemek için incelemelerini sürdürüyor. Geçen hafta 'incelenen varyant' statüsüne alınan B.1.617, eğer daha bulaşıcı ya da ölümcül olduğu tespit edilirse 'endişe varyantı' ilan edilecek. Varyanta verilen 'inceleme' statüsü, henüz bu varyantın diğerleri kadar bilinmediği anlamına gelirken, varyantın sahip olduğu mutasyonlardan L452R, virüsün aşılamayla oluşan bazı antikorlardan kurtulmasına yardımcı oluyor. Ancak uzmanlar, Hindistan varyantındaki mutasyonların aşıları tamamen etkisiz hale getirme olasılığının çok düşük olduğunu vurguluyor.

Hindistan'da son bir haftada günlük tespit edilen vaka sayıları 200 binleri geçti. Son açıklanan verilere göre ülkede 24 saatte 256 bin 947 kişide koronavirüs tespit edilirken, can kaybı 180 bini aştı. Ayrıca 14 Nisan'dan bu yana ülkede günlük tespit edilen vaka sayıları 200 binin üzerinde çıkıyor. BİLİM İNSANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Bilim insanları, Hindistan varyantı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları bu varyantın düşünüldüğü kadar tehlikeli olmadığını savunurken, diğerleri Güney Afrika ve Brezilya varyantları kadar tehlikeli olduğu görüşünde. Imperial College London'da İmmünoloji Profesörü Danny Altmann, Hindistan varyantının yakında 'endişe varyantı' statüsüne yükselebileceğini söyledi. Ancak Sanger Enstitüsü'ndeki Jeffrey Barrett, varyantın Güney Afrika ve Brezilya'da görülen P1 varyantı gibi endişe verici olmadığını ifade ediyor.