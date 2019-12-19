Hindistan'da 'Vatandaşlık Yasası' karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika

Hindistan'da 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası karşıtı gösteriler devam ediyor.

Hindistan'da yayın yapan NDTV'de yer alan habere göre Vatandaşlık Yasası karşıtı protestolar hız kesmeden devam ediyor. Mumbai, Chennai, Pune, Hyderabad, Nagpur, Bhubaneswar, Kolkata ve Bhopal şehirlerinde polisin izin vermemesine rağmen protestolar düzenlendi.

Yeni Delhi'de, yasa karşıtı gösterilere önlem olarak yetkililer tarafından birçok yolda barikat kuruldu, trafikte kısıtlamalara gidildi ve bazı gazetelerin ofislerinin bulunduğu bölgeler dahil bazı bölgelerde internete erişimi engellendi.

Haberde, Yeni Delhi-Gurugram şehir sınırının protestolardan en çok etkilenen yer olduğu belirtildi. Aynı zamanda polis, Delhi'de bulunan ve planlanan protestoların bir tanesinin başlangıç noktası olan Kızıl Kale (Red Fort) yakınlarında insanların toplanmasını yasakladı. Buraya gelen birçok göstericinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, tarihçi Ranachandra Guha'nın da protestolar sırasında gözaltına alındığı bildirildi

Öte yandan, protesto bölgelerinde ulaşımın aksadığı ve bazı metro istasyonlarında giriş ve çıkışın askıya alındığına yer verildi.

KIZIL KALE

Hindistan'da Delhi şehrinde yer alan tarihi Kızıl Kale (Red Fort) 200 yıllık bir süre boyunca Babür hanedanının imparatorlarının ana ikametgahıydı. Kale ayrıca, bir dizi müzeye ev sahipliği yapıyor.

YASANIN KAPSAMI

Hindistan Parlamentosu'nda kabul edilen vatandaşlık yasasındaki değişikliğe göre, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan dini baskılar nedeniyle Hindistan'a gelen Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyan göçmenler kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek. Aynı durumdaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutuluyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan motosikletler

-Kaçışan güvenlik güçleri

-Protestolardan görüntüler

-Protestocuların ritim tutarak slogan atması, şarkı söylemesi

-Gözaltına alınan kişiler

-Yetkililerin, yollara kurduğu barikatlar

-Bir protestocu kızın, güvenlik güçlerine gül vermeye çalışması