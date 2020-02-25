Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler sürüyor - Son Dakika

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolar sürüyor.

Hint basınındaki haberlere göre polis, başkent Yeni Delhi'nin kuzeydoğusunda çıkan olaylarda emniyet amiri Ratan Lal ile 3 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Üst düzey bir yetkili, Lal'in başına taş isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Olaylar sırasında aralarında Şahdara Emniyet Müdür Yardımcısı Amit Sharma'nın da bulunduğu çok sayıda polis memuru ise yaralandı.

Başkentin Maujpur, Chand Bagh, Bhajanpura ve Jafrabad bölgesinde yaşanan olaylarda, aralarında bir petrol istasyonunun da bulunduğu çok sayıda araç, market ve bina ateşe verildi.

İçişleri Bakanlığı Sekreteri Ajay Bhalla, durumun kontrol altına alındığını ancak bölgedeki mahallelerden şiddet olaylarına ilişkin haberler gelmeye devam ettiğini söyledi.

Yetkililer, olaylar sırasında yaralanan 50 civarında kişinin tedavi için hastanelere başvurduğunu kaydetti.

Diğer yandan Mumbai kentindeki "Marine Drive" adı verilen bölgede toplanan çok sayıda kişi, Yeni Delhi'deki şiddet olaylarını protesto etti. Polis, bazı protestocuları gözaltına aldı.

5 metro istasyonu kapatıldı

Polis, Yeni Delhi'deki göstericilere, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.



Sosyal medyadaki görüntülerde bazı göstericilerin, "Jai Shri Ram (Tanrı Ram'a selam olsun)" diyerek taş fırlattığı tespit edildi.

Olayların yaşandığı bölgelere çok sayıda güvenlik gücü konuşlandırıldı.



Delhi Metro Demiryolu Şirketi'nden (DMRC) yapılan açıklamada Jafrabad, Maujpur-Babarpur, Gokulpuri, Johri Enclave ve Shiv Vihar metro istasyonlarına giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Trump, Yeni Delhi'ye vardı

Yeni Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaşananları "çok üzücü" olarak nitelendirdi.

Cemaat-i İslami Hint'in Başkan Yardımcısı Muhammed Salim Enginer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hindistan hükumeti ve Yeni Delhi Polisi'nden, aralarında yasayı protesto edenlerde dahil olmak üzere tüm vatandaşların güvenlik ve emniyetini sağlamalarını talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Protestolar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye ulaştı.

Dün, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) politikacılarından Kapil Mishra, polise olayları yatıştırması için ultimatom verdiğini açıklamıştı.



Jafrabad Metro İstasyonu yakınlarında, iki grup arasında dün de arbede yaşanmıştı.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor



Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, protestocularla polis arasındaki çatışmalarda, 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.



Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.



Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.