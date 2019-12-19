Hindistan'da Vatandaşlık Yasası protestoları: Toplam 8 ölü, binlerce gözaltı

Hindistan polisi, tartışmalı vatandaşlık yasasına karşı protesto yasağına rağmen sokağa çıkan binlerce kişiyi gözaltına aldı.

Ülkenin güneyindeki Mangaluru kentinde iki kişinin gösterilerde ölmesi üzerine bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Protestolarda ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Yeni Vatandaşlık Yasası, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan ülkeye gelen ve Müslüman olmayan yasa dışı mültecilere vatandaşlık hakkı tanıyor.

Başkent Delhi'nin bazı bölgelerinin yanı sıra Uttar Pradeş ve Karnataka eyaletlerinde de gösteri yasakları uygulamaya kondu. Buna göre, dört kişiden fazla gruplar halinde dolaşmak yasak.

Delhi'de protestoların düzenlendiği bölgelerde mobil şebeke hizmetleri bir süreliğine askıya alındıktan sonra gevşetildi.

Yasağa rağmen, başta Bangalor, Haydarabad, Patna, Çandigarh, Mumbai, Kalküta ve Delhi olmak üzere ülkenin dört bir yanında on binlerce kişinin sokağa çıktığı bildiriliyor. Sivil toplum örgütleri, öğrenciler, aktivistler ve tek tek bireyler sosyal medya hesaplarından barışçıl protesto gösterilerine katılma çağrısı yapıyor.

Perşembe günkü gösteriler çoğunlukla barışçıl geçti; ancak Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow'da göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar olduğu ve otobüslerin ateşe verildiği bildiriliyor.

Delhi ile Jaipur kentlerini bağlayan ana otoyola polis barikatları kurularak kente giren araçlar kontrol ediliyor. Bu nedenle meydana gelen trafikten dolayı uçuşlarına yetişemeyen mürettebat yüzünde Indigo Havayolları'nın 19 uçuşu iptal ettiği belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri kriz toplantısı kararı aldı.

Ancak göstericiler, Başbakan Narendra Modi'nin milliyetçi uygulamalarına karşı artık sessiz kalamayacaklarını açıklıyor. Yeni vatandaşlık yasası dini ayrımcılık yaparak anayasayı ihlal etmekle eleştiriliyor.

Yeni yasa ne içeriyor?

Geçen hafta parlamentoda onaylanan yasa, komşu ülkeler Bangladeş, Pakistan ve Afganistan'dan kaçak olarak ülkeye giren altı dini grubun mensuplarına altı yıldır burada yaşadıklarını kanıtlamaları koşuluyla vatandaşlık hakkı veriyor. Yasa Müslümanları kapsamıyor.

İktidardaki Hindu milliyetçisi BJP hükümeti yasayla dini baskıdan kaçanlara yasal statü verilmesini amaçladığını, Müslümanların dini azınlık olmadığını ve Hindistan'ın korumasına ihtiyaçları bulunmadığı için yasaya dahil edilmediğini söylüyor.

Ülkedeki Müslüman gruplar ise düzenlemenin hükümetin Müslümanları dışlama siyasetinin bir parçası olduğunu ve anayasanın laiklik ilkesinin çiğnendiğini savunuyor.

Birleşmiş Milletler de yasayla ayrımcılık yapıldığı endişesini dile getirdi.