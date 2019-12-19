Hindistan'da vatandaşlık yasası protestoları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan'da vatandaşlık yasası protestoları devam ediyor - Son Dakika

Hindistan'da vatandaşlık yasası protestoları devam ediyor

6 saat önce

Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor.

Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor.

Hindistan'da Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyan göçmenlere vatandaşlık yolunu açan yasaya karşı başlayan gösteriler sürüyor. Gün geçtikçe şiddet olaylarının tırmandığı Hindistan'da polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedeler sonucunda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Polis şefi Uttar Pradesh halka protestolardan uzak durmaları için çağrıda bulundu. Ayrıca polis, yaşanan protestolar sonucunda bazı emirlerin çıkarıldığını belirtti. Oldukça kısıtlayıcı bir yasaya dayanarak yapılan bu emirlerde, 4'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Polis, bu kısıtlamaların toplumsal güvenliği sağlamak için getirildiğini ifade etti.

Hindistan Başbakanı Modi yaptığı açıklamada gösterileri hedef alarak, "Müslüman olmayan azınlıklara karşı yapılan bir zulüm" açıklamasını yaptı.

Vatandaşlık Düzenleme Yasası, geçtiğimiz hafta Hindistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla yasalaşmıştı. Yasa; Afganistan, Bangladeş ve Pakistan'dan gelen ve Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyan dinlerine mensup yasa dışı göçmenlere vatandaşlık yolunu açarken aynı kapsamdaki Müslümanları dışarıda bırakıyor. Müslümanların yasanın dışında bırakılması tepkiyle karşılanmış, başkent Yeni Delhi başta olmak üzere birçok bölgede protestolar patlak vermişti.

Nüfusun yüzde 14'ünü Müslümanların oluşturduğu Hindistan'daki gösterilerde yerel kaynaklara göre en az 6 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Hindistan'da vatandaşlık yasası protestoları devam ediyor

Hindistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Drift yaparken suçüstü yakalanan sürücüye 9 bin lira para cezası
Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum İzmir'de 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü Sivas'ta inşaat işçisi, kendisini iple asarak intihar etti

Son Dakika Haberleri
18:46 İBB kültür merkezlerinde bu hafta 60 etkinlik sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
18:45 VEFAT EDEN POLİS MEMURU İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
18:45 Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 2 - Hekimoğlu Trabzon FK: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
18:39 Erzurum Valisi Okay Memiş ve Rektör Çomaklı, öğrencilerle yemekte buluştu - Son Dakika
18:39 Seramik sergisinde satılanlar gençlere burs olarak verilecek - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika
17:38 Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:49:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da vatandaşlık yasası protestoları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]