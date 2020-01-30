Hindistan'da vatandaşlık yasası protestoları devam ediyor - Son Dakika

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor.



Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasasına yönelik protesto gösterileri devam ediyor. Tansiyonun düşmediği protestolarda, yasayı kınayan sloganlar atılırken, suikastinin 72. yıl dönümü dolayısıyla Mahatma Gandhi posterleri açıldı.



Öte yandan, bugün Delhi'de bulunan bir üniversitenin yakınındaki protesto gösterilerinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından protestoculara silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırı sonucunda 1 kişi yaralanmıştı. Saldırganın ateş açmadan önce protestoculara karşı sloganlar attığı ifade edilmişti. Polis tarafından yapılan açıklamada saldırganın gözaltına alındığı belirtilmişti. - YENİ DELHİ