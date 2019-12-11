Hindistan'da vatandaşlık yasası protestosu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan'da vatandaşlık yasası protestosu - Son Dakika

Hindistan'da vatandaşlık yasası protestosu

6 saat önce

Hindistan'da, çevre ülkelerden gelen 6 farklı dini gruba vatandaşlık yolunu açarken, aynı pozisyondaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan mevcut vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı, kuzeydoğu eyaletlerinde protesto edildi.

Hindistan'da vatandaşlık yasası protestosu, System.String[]

Hindistan'da, çevre ülkelerden gelen 6 farklı dini gruba vatandaşlık yolunu açarken, aynı pozisyondaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan mevcut vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı, kuzeydoğu eyaletlerinde protesto edildi.

Hint basınındaki haberlere göre, Tripura eyaletinde hükümet, protestolar nedeniyle önleyici tedbir olarak bölgede 48 saatliğine internet hizmetine erişim kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

Eyalet genelinde yaşanan protestolarda, aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 40 kişi yaralandı.

Eyaletin başkenti Agartala'da tasarıyı protesto eden kadınlar yola oturarak trafik akışını engelledi. Göstericiler, "Adalet istiyoruz, tasarının burada uygulanmasını istemiyoruz" şeklinde slogan atarak, "Din üzerine vatandaşlık olmaz, Tasarıya karşıyız" yazılı dövizler taşıdı.

Polis, bazı göstericilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Sınır eyaletlerinden Assam'da, tasarıya tepki olarak market, iş yeri ve benzin istasyonları bugün de kapalı tutuldu.

Eyaletin birçok bölgesine olası şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik güvenlik görevlileri sevk edildi.

Manipur'da, eyalet genelinde "çalışmayı durdur" protestosuna katılan çok sayıda esnaf, dükkanlarını kapattı. Eyaletin başkenti Imphal'de toplu ulaşım seferleri protestolar sebebiyle geçici olarak askıya alındı.

Vatandaşlık yasasında değişiklik tasarısı

Hindistan'da, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin vatandaş olmasını engelleyen 64 yıllık Hindistan Vatandaşlık Yasası'nda değişikliğe gidiliyor.

Mevcut vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı, federal meclisin alt kanadı Halk Meclisinde (Lok Sabha) 12 saat süren tartışmanın ardından 80'e karşı 311 oyla kabul edilmişti.

Üst meclis Rajya Sabha'da da oylanacak tasarıya göre, 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenler, vatandaşlık elde edebilecek.

Aynı pozisyondaki Müslüman göçmenlerin ise sınır dışı edilmesi ve hapse atılması öngörülüyor. Tasarıya göre, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tecavüzden hüküm giymiş idam mahkumundan ilginç istek: Beni hava kirliliği öldürsün
Vekillerin çakar kullanmasını savunan MHP'li vekile, Şamil Tayyar cevap verdi: Vatandaş çakarsa kötü çakar Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu CHP Milletvekili paylaştı: "Bize böyle valiler lazım"

Son Dakika Haberleri
18:52 Ağrı Emniyet Müdürü Özen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
18:50 Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (2) - Son Dakika
18:50 Kahveden kaçmayan işletmeci ve çaycı, deprem anını anlattı - Son Dakika
18:50 Mobilya atölyesindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
18:50 İstanbul'da yağış trafiği olumsuz etkiledi - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Son Dakika
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:52:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da vatandaşlık yasası protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]