Hindistan'da Vesak Günü Kutlamaları - Son Dakika
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Hindistan'da Vesak Günü Kutlamaları

17.05.2022 18:08
Hindistan'da Vesak Günü Kutlamaları

AGARTALA, 17 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'da Budistler, Buda'nın doğumunu, aydınlanmasını ve ölümünü simgeleyen, dünya genelindeki milyonlarca Budist için en kutsal günlerden biri olan Vesak'ı kutladı.

AGARTALA, 17 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'da Budistler, Buda'nın doğumunu, aydınlanmasını ve ölümünü simgeleyen, dünya genelindeki milyonlarca Budist için en kutsal günlerden biri olan Vesak'ı kutladı.

Hindistan'da Vesak Günü Kutlamaları

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tipura eyaletinin başkenti Agartala'daki Benuban Vihar manastırında bir Buda heykelinin üzerine su döken bir Budist, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Vesak Günü Kutlamaları

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tipura eyaletinin başkenti Agartala'daki Benuban Vihar manastırında bir Buda heykelinin üzerine su döken Budistler, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Vesak Günü Kutlamaları

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tipura eyaletinin başkenti Agartala'daki Benuban Vihar manastırında bir Buda heykelinin üzerine su döken bir Budist, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Vesak Günü Kutlamaları

Hindistan'da, Vesak Günü öncesinde Tipura eyaletinin başkenti Agartala'daki bir manastırda bulunan Buda heykelini temizleyen bir Budist, 15 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Buddha, Mayıs, India, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Vesak Günü Kutlamaları - Son Dakika


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